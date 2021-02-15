Как в Ярославле борются с последствиями снегопада Фото: Мэрия Ярославля

14 февраля на уборку улиц города вышли 77 единиц техники и 110 дорожных рабочих, — сообщили в мэрии Ярославля.

— С самого утра коммунальные службы ведут активную работу по расчистке и обработке зон передвижения пешеходов, также продолжились работы по очистке дорог первой и второй категорий и вывозу снега. Минувшей ночью у нас были задействованы порядка 40 единиц спецтехники и более 30 дорожных рабочих. В первую очередь упор был сделан на расчистку и обработку дорог основных магистралей, мостов, путепроводов, съездов и подъёмов. За последние сутки на полигон вывезено 850 кубометров снега, — отметил директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Уборка проходит и на дорогах третьей и четвёртой категорий. Работы идут по плану, их стараются выполнять оперативно, чтобы городская территория была безопасной и чистой. Межквартальные проезды и частный сектор убирают параллельно с дорогами первой и второй категорий.

Также, снег убирают во дворах многоквартирных домов. Всего в Ярославле 4300 многоквартирных домов, которые обслуживают более 50 управляющих компаний. Снег там сдвигают к месту дальнейшего складирования.

Но гладко было на бумаге... Что-то опять пошло не так. Снова в группе Единой дежурной диспетчерской службы в Вконтакте гневные комментарии от жителей города:

— Расчистить Белинского! — пишет Виктория Бачурина.

— Толбухина 62/64, просьба расчистить дорогу, — комментирует Юлия Кошелева.

— Заволжский район, главные улицы района не чищены совсем. По улице Сахарова посередине шириной метра три сугроб. Красноборская, Авиаторов, Машиностроителей, Дачная... Ничего не чищено, — возмущается Анна Владимирова

— Сахарова. Вы серьезно? Там с левой полосы просто сугробы. — говорит Елизавета Граблева.

Все эти и многие другие жалобы были опубликованы за сегодняшнее утро.

ФОТО: скриншот с приложения «Яндекс.Пробки»

Помимо этого, весь Ярославль погряз в пробках. Твердую десятку город получает от сервиса «Яндекс.Пробки». Стоит Московский проспект, Фрунзе, Авиаторов, проспект Октября, Ленинградский и Тутаевское шоссе. Без пробок можно доехать только на трамвае.