Асфальтовой крошкой с Комсомольской улицы засыплют ямы в частном секторе Ярославля Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начался ремонт улицы Комсомольской. Асфальтовую крошку, которая получилась после фрезеровки асфальта, пустят в дело - ей заделают ямы на дорогам поселка Кармановский.

- В адрес территориальной администрации поступила заявка от председателя ТОС Василия Серова с просьбой помочь привести дороги в нормативное состояние. В поселок доставят порядка 150 тонн крошки, после чего произведут необходимые работы, — рассказал первый заместитель главы администрации Кировского и Ленинского районов Андрей Андреев. Дорогу в Кармановском сначала выровняют грейдером, а затем произведут подсыпку. Такие работы необходимо проводить в тёплую и сухую погоду, чтобы крошка как можно лучше утрамбовалась. Основные работы по подсыпке частного сектора проводятся во время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обратиться с просьбой подсыпать дорогу жители могут в свою районную администрацию.