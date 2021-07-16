На улице Комсомольская начнутся ремонтные работы на двух полосах по левой стороне. Фото: Мэрия Ярославля

16 июля в Ярославле перекроют Комсомольскую улицу, из-за ремонта двух полос по левой стороне дороги от площади Волкова до Богоявленской.

Но ограничения в проезде будут также распространяться по улице Собинова. На участке от улицы Свободы в сторону Большой Октябрьской по правой стороне дороги запретят парковку для машин.

За соблюдением правил дорожного движения во время перекрытия будут следить гаишники. Подрядчики планируют заверишь дорожный ремонт к сентябрю.