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Общество16 июля 2021 8:30

16 июля в Ярославле перекроют Комсомольскую улицу

Где будет ограничен проезд
Влада Красоткина
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На улице Комсомольская начнутся ремонтные работы на двух полосах по левой стороне.

На улице Комсомольская начнутся ремонтные работы на двух полосах по левой стороне.

Фото: Мэрия Ярославля

16 июля в Ярославле перекроют Комсомольскую улицу, из-за ремонта двух полос по левой стороне дороги от площади Волкова до Богоявленской.

Но ограничения в проезде будут также распространяться по улице Собинова. На участке от улицы Свободы в сторону Большой Октябрьской по правой стороне дороги запретят парковку для машин.

За соблюдением правил дорожного движения во время перекрытия будут следить гаишники. Подрядчики планируют заверишь дорожный ремонт к сентябрю.