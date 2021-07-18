Спайдермен уже не тот: Ярославле канатоходец упал во время представления

У канатоходца из Ярославля не получилось далеко уйти. ФОТО: группа "Типичный Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле недалеко от Октябрьского моста двое мужчин устроили представление для прохожих. На высоте они натянули канат и пытались по нему пройти. Получилось не очень хорошо.

На кадрах видно: мужчина идет по канату, с трудом удерживаясь на нем. А потом - падает. К счастью, его от серьезных травм, а, возможно, что и гибели, спасла страховка. Машина, которая оказалась аккурат под канатоходцем, тоже не пострадала.

- Их двое ходило, по очереди. Но далеко никто не ушел, - пишет в группе "Ярославль" Алена Трофимова.

- Спайдермен уже не тот, - сокрушается Андрей Музеев.

- Я думал, он сейчас кабриолет сделает, - намекает на стоящую внизу иномарку Михаил Пасхин.

- Я испугалась, - признается Диля Нестерова.

А кто-то из ярославцев предложил объединиться канатоходцу и силачу, который поднимал штангу на пешеходном переходе и был оштрафован:

- Могут свой цирк открыть.