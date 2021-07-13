Ярославца, поднявшего штангу на пешеходном переходе, оштрафовали на 500 рублей

Ярославского штангиста оштрафовали на 500 рублей. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Силача, который в минувшие выходные решил поразить ярославцев своей физической подготовкой, оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Спортсмен вышел на проезжую часть и пока водителям горел красный свет, поднял 150-килограммовую штангу. Видеоролик попал в соцсети, ярославцы оценили мощь мужчины, а вот место, где он ее демонстрировал, сочли неудачным.

Такого же мнения придерживаются и сотрудники правоохранительных органов.

- Проезжая часть – не место для развлечений. Сотрудниками Госавтоинспекции проведена проверка, личность нарушителя установлена. В отношении 30-летнего мужчины составлен протокол за нарушение правил дорожного движения, наложен штраф 500 рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.