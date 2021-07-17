Мэру Ярославля было отказано в иске о защите деловой репутации

Мэрия будет подавать апелляцию. Фото: Артем КИЛЬКИН

16 июля Кировский суд Ярославля отказал мэру областного центра Владимиру Волкову в иске о защите чести и достоинства.

Известно, что мэрия города с таким решением не согласна и будет подавать апелляцию.

- Решение об обжаловании судебного акта будет принято после изготовления мотивированного решения суда, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Напомним, что поводом для обращения Владимира Волкова в суд стало высказывание Анатолия Каширина о возможных личных интересах мэра в работе некоторых коммерческих организаций города.