Мэру Ярославля было отказано в иске о защите деловой репутации

Мэрия будет подавать апелляцию.
Фото: Артем КИЛЬКИН
16 июля Кировский суд Ярославля отказал мэру областного центра Владимиру Волкову в иске о защите чести и достоинства.
Известно, что мэрия города с таким решением не согласна и будет подавать апелляцию.
- Решение об обжаловании судебного акта будет принято после изготовления мотивированного решения суда, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Напомним, что поводом для обращения Владимира Волкова в суд стало высказывание Анатолия Каширина о возможных личных интересах мэра в работе некоторых коммерческих организаций города.