Мэра Ярославля обвинили в конфликте интересов

Депутат муниципалитета Анатолий Каширин обвинил мэра Ярославля Владимира Волкова в конфликте интересов. Диалог произошел на заседании муниципалитета вчера, 7 апреля.

Вопрос касается перевода земель рядом с бывшим ТЦ «Карусель» в общественно-деловую зону. По словам Анатолия Каширина, компания, которая строит здесь крупный мебельный магазин, «неким образом связана с мэром города Ярославля».

- Наблюдается конфликт интересов, - считает депутат.

Владимир Волков после подобного предположения попросил комиссию по этике оценить «пустые заявления» Анатолия Каширина. И пригрозил подать в суд, если на это окажутся основания.