Уточки – как деточки: ярославский художник создал 3D-рисунок с утиным семейством

Утка-мама и утята переходит дорогу строго по «зебре». ФОТО: Саулюс Гуделевичюс

Ярославский художник Саулюс Гуделевичюс, который не так давно порадовал ярославцев красивым 3D-рисунком цветка, вновь создал оригинальную композицию. На улице Будкина у входа в Дом творчества художник изобразил утиное семейство, которое переходит проезжую часть по пешеходному переходу. Вдохновила ярославца недавняя история, которая произошла на Липовой горе: мама-утка и утята, в пример многим людям, перешли дорогу по «зебре», соблюдая ПДД.

- Жители Липовой горы точно помнят об утином семействе, уверенно шагающем по пешеходному переходу. Чудо! Теперь возможность полюбоваться утками появилась у жителей Красноперекопского района и тех, кто рядом. Пернатые соседи поселились у входа в Дом творчества. Мамы и папы, бабушки и дедушки. Это отличная 3D-иллюзия, рассказывающая нам о том, как важно правильно переходить дорогу, не забывая, что дома ждут близкие, – написал на своей странице ВКонтакте Саулюс Гуделевичюс.

- Саулюс, это так трогательно, душевно! Предупреждение водителям - будьте внимательны: деточки, как уточки - бегут, торопятся! Спасибо вам! Обязательно найду ваш шедевр, чтобы оценить воочию, - прокомментировала подписчица Лариса Миронова.