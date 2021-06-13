В Ярославле появилось новое яркое граффити. ФОТО: страница Саулюса Гуделевичюса ВКонтакте

Ярославский художник Саулюс Гуделевичюс очень часто радует горожан своими работами. На этот раз он нарисовал детский 3D-рисунок на асфальте. Арт-композицию можно увидеть на улице Звездной около дома №25. Саулюс Гуделевичюс - профессиональный художник. Пишет портреты, картины в разных техниках, выполняет роспись в интерьере. Помимо этого, рисует для выставок и музеев с 2013 года. Стрит-арт считает своим хобби. Объемными рисунками Саулюс занимается много лет. С 2015 года в Ярославле на асфальте художник выполнил более 10 рисунков. Например, оформил входную группу подъездов в Дзержинском районе.

Ярославцы оценили композицию с божьей коровкой по достоинству:

- Да, на такую красоту машины к подъезду не поставишь. Да и если очень захочешь, машина сама откажется. Супер!

- Сразу захотелось найти адрес и посмотреть на ту красоту.

- Великолепно. Надо обязательно сфоткаться.

- Я сегодня уже сфоткалась там. Спасибо за позитив и хорошее настроение.

- Как всегда – на высоте!

- Вы – большой труженик, спасибо за красоту!

Одна из уличных картин художника. ФОТО: страница Саулюса Гуделевичюса ВКонтакте

- Любой из рисунков на асфальте я создаю обычно накануне своего выходного дня. Идей всегда много, они приходят ежедневно. Для того чтобы начать рисовать, нужно определиться с конкретной задумкой, а также учитывать наличие свободного времени и финансов. Эскиз с божьей коровкой появился так: я рассчитал, что по планам - пара выходных, по прогнозу - без дождя. Нужен небольшой рисунок для детей, позитивный. В голове уже когда-то была идея рисунка «божья коровка на листочке». Я ее доработал, дополнил композицию, а на следующей день пошел рисовать, - рассказал Саулюс.