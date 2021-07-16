В правительстве Ярославской области прокомментировали уголовное дело, связанное с реконструкцией очистных сооружений

В правительстве Ярославской области прокомментировали ситуацию с очистными сооружениями в Рыбинском районе. Фирма-подрядчик, которая работала по проекту «Оздоровление Волги», подозревается в мошенничестве.

Компания занималась реконструкцией очистных сооружений канализации в поселках Каменники и Судоверфь.

- Проверки в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств проводятся по просьбе губернатора области. Проверки ведутся и по ряду других объектов. Правительство региона тесно сотрудничает со следствием, такое же поручение дано районным администрациям, - сообщили в правительстве.