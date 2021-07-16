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Происшествия16 июля 2021 9:40

В Ярославской области компания подозревается в мошенничестве при реализации проекта «Оздоровление Волги»

Фирму обвиняют в присвоении бюджетных денег
Полина Вачнадзе
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Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Фото: Полина Вачнадзе

Ярославская компания-подрядчик, которая занималась работами по проекту очищения Волги, подозревается в мошенничестве в крупном размере. По данным правоохранительных органов, фирма присваивала деньги, направленные на реконструкцию очистных сооружений в поселках Рыбинского района.

Следственным отделом УФСБ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в особо крупном размере».