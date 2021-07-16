В Ярославле освободили из-под стражи свидетелей Иеговы*

Обвиняемые освобождены из-под стражи в зале суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославский областной суд освободил из-под ареста четверых ярославцев, которые обвиняются по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Обыски у лиц, по мнению следствия, причастных к работе ячейки «Свидетелей Иеговы» (решением Верховного Суда РФ организация признана экстремистской и ликвидирована) прошли в апреле этого года.

- Злоумышленники, разделяющие экстремистские взгляды, проводили собрания, в том числе через Интернет, и пропагандировали запрещенные учения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Основателями запрещенного сообщества следствие посчитало двоих ярославцев 45 и 55 лет, чуть позже количество подозреваемых увеличилось до четырех человек. Все они были заключены под стражу, 9 июля Дзержинский районный суд продлил срок их ареста. Однако адвокаты обвиняемых подали апелляцию.

- Ярославский областной суд отменил решение Дзержинского районного суда и вынес новое решение. В отношении каждого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемые освобождены из-под стражи в зале суда, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.