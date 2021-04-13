Проходят обыски: в Ярославле следователи закрыли экстремистский центр

Сейчас идет допрос фигурантов уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле следователями СКР возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

По данным следствия, двое ярославцев 45 и 55 лет в 2019 году открыли в городе сообщество «Свидетели Иеговы», которое входит в состав организации «»правленческих центр свидетелей Иеговы в России»*.

- Злоумышленники, разделяющие экстремистские взгляды, проводили собрания, в том числе через Интернет, и пропагандировали запрещенные учения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Их «работа» была замечена сотрудниками регионального УФСБ, при помощи Росгвардии центр был закрыт.

Сейчас идет допрос фигурантов уголовного дела. Прошли обыски в 31 квартире и офисах организации.

* решением Верховного Суда РФ организация признана экстремистской и ликвидирована.