20 тысяч ярославцев обратились к чат-боту, чтобы узнать, как им доехать до места назначения

В помощь всем растерянным пассажирам создан телеграм-бот «Транспорт Ярославля» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 14 июля, заработала новая транспортная схема, которую многие ярославцы ждать с ужасом. И нельзя сказать, что их ожидания не оправдались. С проблемой, как доехать до работы и вернуться обратно, столкнулось немалое число пассажиров. Некоторые автобусы шли переполненными (а еще нет школьников и студентов), другие просто не приходили на остановку к положенному времени. Как оказалось, часть горожан даже не в курсе, что маршрутки заменили на автобусы.

В помощь всем растерянным пассажирам создан телеграм-бот «Транспорт Ярославля», который поможет сориентироваться в изменения движения автобусов, сообщает мэрия. За первые сутки его работы за помощью к боту обратились более 20 тысяч горожан.

Чтобы понять, на каком автобусе добраться до нужного места, следует зайти в чат-бот и нажать на кнопку «Узнать состояние маршрута», а затем отправить номер интересующего автобуса. Сервис выдаст информацию, остался маршрут в новой схеме и, если нет, то каким автобусом был заменен.

Кроме того, был разработан онлайн-сервис, где можно проложить маршрут следования с учетом всех изменений. По данным МУП «Яргортранс», через сайт yartransport.ru ярославцы построили маршрут следования на интерактивной карте более 18 тысяч раз.

www.new.yargortrans.ru - сайт с основной информацией по новой маршрутной схеме;

yartransport.ru/map/ - сайт с интерактивной схемой и функцией выбора оптимального маршрута;

t.me/yar_tr_bot - чат-бот «Транспорт Ярославль».