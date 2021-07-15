В Ярославле военная машина протаранила два автомобиля

Рядом с Чурилковским кладбищем военный грузовик протаранил две легковушки. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

На окружной дороге в Ярославле произошло ДТП. Рядом с Чурилковским кладбищем военный грузовик протаранил две легковушки, которые на светофоре.

Пресс-служба регионального управления Росгвардии предупредило ярославцев о том, что с 13 по 30 июля по дорогам области будет ездить военная техника. Однако «Урал», который попал в аварию у кладбища, к Росгвардии никакого отношения не имеет, пояснили в ведомстве.

К счастью, жертв в ДТП нет, но люди пострадали. Проверку проводит военная автоинспекция.

- Не зря песня спета: «Военного шофера берегись со всех сторон», - комментируют аварию ярославцы.