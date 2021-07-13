С 12 июля по дорогам Ярославской области будет ездить военная техника

Необходимо обращать внимание на соблюдение ПДД возле колонн ведомственной автобронетехники. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

С 12 по 30 июля по дорогам Ярославской области будут передвигаться воинские колонны.

- На автодорогах Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей запланировано передвижение воинских колонн, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

В этот период необходимо обращать внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования возле колонн ведомственной автобронетехники.