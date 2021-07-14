В ярославском футбольном клубе «Шинник» назначен новый гендиректор

В футбольном клубе «Шинник» назначен новый генеральный директор – Сергей Кулаков. ФОТО: ФК "Шинник"

В футбольном клубе «Шинник» назначен новый генеральный директор – Сергей Кулаков. Назначение на должность произошло вчера, 13 июля.

Как уточняет пресс-служба ФК «Шинник», Сергей Кулаков боле 10 лет проработал в структуре футбольного союза. Последние да года возглавлял направление массового футбола. Занимал руководящие должность в футбольном клубе «Велес» Москвы.

Бывший главный тренер «Шинника» Александр Побегалов заявил о своей отставке после поражения его команды на домашнем поле: ярославцы проиграли ивановскому «Текстильщику» с разгромным счетом 0:3. Вслед за ним заявление об уходе по собственному желанию подал генеральный тренер футбольного клуба Дмитрий Горин.