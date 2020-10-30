Из ярославского «Шинника» ушли главный тренер и генеральный директор

"Шинник" находится на последней строчке турнирной таблицы Фото: Мэрия Ярославля

После очередного поражения на своем поле – ивановскому «Текстильщику» с разгромным счетом 0:3 – главный тренер «Шинника» Александр Побегалов заявил о своей отставке. Вслед за ним заявление об уходе по собственному желанию подал генеральный тренер футбольного клуба Дмитрий Горин.

Сегодня, 30 октября, на общем собрании членов некоммерческого партнерства ФК «Шинник» на должность и.о.гендиректора назначен Валерий Фролов, а временно исполнять обязанности тренера поручено Алексею Казалову.

1 ноября, в воскресенье, ярославцы на родном стадионе принимают астраханский клуб «Волгарь». Сейчас команда переживает не самые простые времена: находясь на последней строчке турнирной таблицы, клуб рискует выйти из Футбольной национальной лиги.