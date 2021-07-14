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Общество14 июля 2021 13:29

Полиция слушает: в Ярославской области пройдет прямая линия с генерал-майором

Задать вопрос начальнику ярославской полиции можно будет 15 июля
Источник:kp.ru
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Задать вопрос начальнику ярославской полиции можно будет 15 июля

Задать вопрос начальнику ярославской полиции можно будет 15 июля

Фото: Полина Вачнадзе

15 июля начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин проведет прямую линию. Задать вопросы Андрею Геннадьевичу можно будет с 16:00 до 17:00 по телефону 8(4852)20-11-99.

- В работе прямой телефонной линии примут участие руководители служб и подразделений областного УМВД, а также, посредством видеоконференцсвязи, начальники территориальных органов МВД России на районном уровне, - пояснили в пресс-службе полиции.