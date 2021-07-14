В Ярославле нашли возможного виновника загрязнения Пятовского ручья

Образовался прорыв в канализации, который вовремя не заметили. ФОТО: группа ""Жесть Ярославль" ВКонтакте

Природоохранная прокуратура Ярославской области выявила предприятие, которое, вероятно, виновно в загрязнении Пятовского ручья.

О том, что в ручей стекает непонятная по цвету зловонная жижа в социальных сетях рассказали ярославцы, живущие рядом с источником. Сотрудники Росприроднадзора, проверяя обращение горожан, обнаружили бетонный слив, по которому в ручей стекали воды канализации.

У природоохранной прокуратуры есть все основания полагать, что в Пятовский ручей попали отходы с крупного промышленного предприятия. Но сброс произошел не специально, а случайно: образовался прорыв в канализации, который вовремя не заметили.