Хозяйственно-фекальные сбросы: в Ярославле ищут виновных в загрязнении Пятовского ручья

Информация о загрязнении ручья в Ярославле направлена в полицию для возбуждения уголовного дела. ФОТО: сайт Росприроднадзора

В Ярославле продолжается поиск виновных в загрязнении Пятовского ручья. О том, что в ручей стекает непонятная по цвету зловонная жижа в социальных сетях рассказали ярославцы, живущие рядом с источником. Начались проверки, однако, виновные до сих пор не выявлены.

- Инспекторы Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора, проверяя обращения жителей поселка Кармановский, обнаружили бетонный слив. Из него происходил сброс сточных вод канализации в протекающий рядом ручей, - пояснили в ведомстве.

Специалисты взяли пробы почвы у ручья и результаты экспертизы подтвердили: в водоем уходят хозяйственно-фекальные воды. По нитрат-иону превышения в 18-21 раз, по фосфат-иону – в 7-8 раз, по азоту аммония – в 37-45 раз, хлорид-иону – в 6 раз, по сульфат-иону – в 6 раз. Ущерб, причиненный почве, оценили в 864 тысячи рублей.

- В связи с тем, что виновное лицо не установлено, материалы направлены в полицию для поисков и возбуждения уголовного дела, - уточнили в Росприроднадзоре.