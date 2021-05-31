Зловонная бело-зеленая жижа: в Ярославле начали проверку по загрязнению Пятовского ручья

Ручей стал бледно-зеленым. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Департамент охраны окружающей среды региона начал проверку после сообщения о загрязнении Пятовского ручья в Ярославле. Тревогу в социальных сетях забили местные жители – они рассказали, что в ручей стекает зловонная бело-зеленая жижа, которая потом попадает в реку Которосль.

- В районе остановки «Лодочная» зафиксировано поступление хозяйственно-бытовых сточных вод в Пятовский ручей. Произведен отбор пробы воды, результаты по ним будут готовы в течение 14 дней, - пояснили в департаменте.

Сейчас идет административное расследование по статье о нарушении требований к охране водных объектов. После того, как расследование будет завершено, департамент планирует привлечь ответственных к административной ответственности и обязать их устранить все нарушения.

Ручей впадает в Которосль, а так как Которосль является объектом федерального надзора, информация передана в Верхнее-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.