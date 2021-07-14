В лагере Ярославской области, куда ночью проникли дебоширы, отложили старт двух смен. ФОТО: страница Антона Капралова ВКонтакте

В лагере «Орленок», в котором в ночь произошел конфликт между вожатыми и местными жителями, перенесли начала двух новых смен.

Вторая смена, которая должна была начаться сегодня, пройдет с 25 июля по 7 августа, третья – с 10 по 30 августа. Некоторые родители решили не отправлять детей на отдых – деньги за путевки вернут.

Как пояснили в администрации лагеря, перенос смен никак не связан с ночным происшествием, все дело в коронавирусе. Его выявили у нескольких сотрудников.

Напомним, инцидент в лагере «Орленок» произошел в ночь с 5 на 6 июля. По словам работников лагеря, на территорию ворвалась агрессивная компания, а вожатые как могли защищали от них детей. Теперь с молодых людей требуют возмещение материального вреда за повреждение машины.