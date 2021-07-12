«Вели себя агрессивно, пугали детей»: в детский лагерь в Ярославской области ночью ворвалась агрессивная компания

В детский лагерь в Ярославской области ночью ворвалась агрессивная компания. ФОТО: страница Антона Капралова ВКонтакте

В детском оздоровительном лагере «Орленок», который находится в Борисоглебском районе, произошло ЧП. Во втором часу ночи 6 июля, когда все дети и педагогический состав мирно спали, на территорию лагеря проникла компания молодых людей.

- Приехали они на автомобиле, стали гулять, заходить в корпуса, где спят дети, открывать комнаты. Предположительно, в компании были молодые люди в состоянии алкогольного опьянения, так как отмечали уход одного из своих товарищей в армию. Эту информация озвучивают среди сотрудников лагеря, - рассказал на своей странице в социальной сети депутат Ярославской областной думы Антон Капралов.

Была вызвана полиция, а пока ее ждали, вожатые отрядов, совсем еще молодые ребята, как могли противостояли незваным гостям. А именно – кидали в сторону горящих фар камни. Наконец, развеселую компанию, до слез напугавшую отдыхающих детей, удалось прогнать с за ворота.

- По словам сотрудников лагеря, были слышны «выстрелы из травматического оружия». Все продолжалось примерно 15-20 минут, после чего они уехали. После этого прибыл наряд полиции, в течение нескольких минут расспрашивали, что произошло, и также удалились, - рассказывает о ЧП Антон Капралов.

Казалось бы, на этом инцидент можно считать исчерпанным. Но нет! Один из участников ночной потасовки заявился в лагерь уже не следующий день и совсем не для того, чтобы попросить прощения за причиненное беспокойство. Он потребовал оплатить ремонт машины и выставил счет - 60 тысяч рублей. В случае отказа грозил написать заявление в правоохранительные органы, так как его имуществу, автомобилю, был причинен ущерб.

- Руководство лагеря отказалось оплачивать. Видимо, после этого, заявление в полицию действительно было подано. Начались процессуальные действия по опросу вожатых и детей лагеря. Счет за ущерб автомобиля вырос уже до 200 000 рублей, - пояснил Антон Капралов.

Осознавая, что дело принимает серьезный оборот, педагогический коллектив «Орленка» обратился за помощью к депутату. Вожатые лагеря, которые как могли, защищали своих подопечных, в этой истории могут остаться крайними.

- После общения с детьми, с молодыми людьми-вожатыми и с воспитателями, у меня сложилось свое мнение. Ребята настоящие герои и, несмотря на молодость, им 18-21 год, поступили как настоящие мужчины. Они сделали все, чтобы выгнать отморозков с территории лагеря и обеспечить безопасность детей. Всего в эту смену на территории лагеря находятся почти 200 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Сейчас вижу реальные риски, что вожатых могут сделать крайними в нанесении ущерба автомобилю. Но я от имени отцовского сообщества хочу сказать им большое спасибо за их отважный поступок! – написал депутат. - Ситуацию берем на контроль, ребят не оставим, будем оказывать им юридическую и любую необходимую поддержку. Надеюсь, что правоохранительные органы внимательно отнесутся к данной ситуации и виновные понесут ответственность.

КП-Ярославль также будет следить за развитием этой ситуации.