Ярославскому медику, который живет на дворовой лавочке организовали сбор помощи

Администрация Заволжского района Ярославля просит жителей помочь 74-летнему доценту. Фото: Андрей Мамонтов

Администрация Заволжского района Ярославля просит жителей помочь 74-летнему доценту, который переехал жить из съемной квартиры на лавочку одного из дворов города.

- В настоящий момент решается вопрос по устройству пенсионера в социальное учреждение. Однако, требуется посильная и финансовая помощь в разборе личной библиотеки бывшего медицинского сотрудника, которая имеет для него очень важное значение. Также нужна помощь в разборе его личных вещей, которых за длинный период жизни накопилось немало, - сообщает глава территориальной администрации Заволжского района Ярославля, Андрей Мамонтов.

Напомним, что на улице пенсионер оказался не просто так. У него появились долги за наемное жилье. Собственники квартиры долгое время шли мужчине на встречу и представляли жилплощадь бесплатно.