"Понятно, кто у нас асфальт ломает": ярославец поднял 150-килограммовую штангу посреди Московского проспекта

Мужчина поднял штангу посреди проезжей части. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE"
В Ярославле мужчина-спортсмен продемонстрировал свою силу посреди оживленной трассы. Силач вышел на середину Московского проспекта и, пока машинам горел красный сигнал светофора, поднял 150-килограммовую штангу.
Ярославцы оценили силу и спортивную подготовку Алексея, именно так зовут штангиста, но большинство посчитало, что место было выбрано неудачно.
- Теперь понятно, почему там всегда пробки.
- Впечатляет, конечно, полтора центнера поднятых, ну, а если серьезно, что за флешмоб на оживленной трассе?
- А зачем на проспекте? Вдруг что не так пойдет, в результате будет аварийная ситуация или пробка. Он бы еще в маршрутке поднял. Не, ну а че? Человек спортом занимается.
- Вот теперь понятно, кто у нас весь асфальт ломает.
- Сейчас пацанята подхватят флешмоб и начнут беспредельничать на дорогах. Раньше спортсмены пример подавали мальчишкам, а сейчас у самих с поведением плохо.
Но некоторые встали на сторону силача.
- Это замечательный молодой человек, мастер спорта России по тяжелой атлетике, ведет популяризацию своего спорта в массы, болеет за свой вид спорта всей душой. Является многократным призером первенства России, чемпион ЦФО. Тренер моей дочери. А вы сразу придурок. Фу на вас люди, - пишет в группе "Ярославль LIVE" Тамилла Леонтьева.
Вспомнили ярославцы и зажигательный танец ярославского "Майкла Джексона" - в апреле этого года мужчина "выступил" посреди потока машин на Московском проспекте.
- Мода пошла... на дорогах выступать. То танцуют, то штангу поднимают. А че, больше негде себя показать, кроме как на проезжей части? - комментируют народное творчество горожане.