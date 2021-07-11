"Понятно, кто у нас асфальт ломает": ярославец поднял 150-килограммовую штангу посреди Московского проспекта

Мужчина поднял штангу посреди проезжей части. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE"

В Ярославле мужчина-спортсмен продемонстрировал свою силу посреди оживленной трассы. Силач вышел на середину Московского проспекта и, пока машинам горел красный сигнал светофора, поднял 150-килограммовую штангу.

Ярославцы оценили силу и спортивную подготовку Алексея, именно так зовут штангиста, но большинство посчитало, что место было выбрано неудачно.

- Теперь понятно, почему там всегда пробки.

- Впечатляет, конечно, полтора центнера поднятых, ну, а если серьезно, что за флешмоб на оживленной трассе?

- А зачем на проспекте? Вдруг что не так пойдет, в результате будет аварийная ситуация или пробка. Он бы еще в маршрутке поднял. Не, ну а че? Человек спортом занимается.

- Вот теперь понятно, кто у нас весь асфальт ломает.

- Сейчас пацанята подхватят флешмоб и начнут беспредельничать на дорогах. Раньше спортсмены пример подавали мальчишкам, а сейчас у самих с поведением плохо.

Но некоторые встали на сторону силача.

- Это замечательный молодой человек, мастер спорта России по тяжелой атлетике, ведет популяризацию своего спорта в массы, болеет за свой вид спорта всей душой. Является многократным призером первенства России, чемпион ЦФО. Тренер моей дочери. А вы сразу придурок. Фу на вас люди, - пишет в группе "Ярославль LIVE" Тамилла Леонтьева.

Вспомнили ярославцы и зажигательный танец ярославского "Майкла Джексона" - в апреле этого года мужчина "выступил" посреди потока машин на Московском проспекте.

- Мода пошла... на дорогах выступать. То танцуют, то штангу поднимают. А че, больше негде себя показать, кроме как на проезжей части? - комментируют народное творчество горожане.