Старейшая в Рыбинске аптека закрылась незадолго до своего 150-летия

В Рыбинске на пересечении улиц Крестовой и Бородулина закрылась аптека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске на пересечении улиц Крестовой и Бородулина закрылась аптека – старейшая в городе. Работала она с 1872 года и совсем скоро должна была отметить свой 150-летний юбилей.

Однако аптека перестала приносить доход и собственник принял решение о ее продаже. Что будет в переоборудованных помещениях, пока не ясно.

Выставка фармацевтических приспособлений, которая раньше находилась в аптеке, переехала на новое место. Теперь она будет находиться в доме №1 на улице Серова.

Одна из старейших аптек Ярославля – Казанская - была закрыта в конце прошлого года. Здание на улице Андропова ушло с молотка почти за 50,5 миллионов рублей.