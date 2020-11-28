В Ярославле продали здание с Казанской аптекой

В Ярославле ушел с молотка первый этаж здания на улице Андропова, где находится старейшая в городе аптека - Казанская. Она была открыта в 1740 году и, несмотря на различные исторические и политические события, работала все это время. Сохранит ли очередной владелец аптеку, пока не ясно.

Новому собственнику отошло почти 780 квадратов, за что он заплатил 50,4 миллиона рублей. В торгах участвовали четыре претендента, но наилучшую цену предложила индивидуальный предприниматель Инесса Зацева, она и признана победителем конкурса. Напомним, что первоначальная цена была 41,9 миллиона рублей.