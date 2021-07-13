"Автомобиль был поврежден за территорией учреждения": ярославская полиция проводит проверку по ЧП в детском лагере

Конфликт произошел между местными жителями и работниками детского лагеря. ФОТО: страница Антона Капралова, ВКонтакте

В детском лагере "Орленок", который находится в Борисоглебском районе, между местными жителями и сотрудниками учреждения произошел крупный конфликт. Как рассказал на своей странице в социальной сети депутат Ярославской областной Думы Антон Капралов, в ночь с 5 на 6 августа несколько молодых людей, вероятно, что в состоянии алкогольного опьянения, проехали на территорию лагеря, прошли по палатам, в которых стали дети и напугали их. Прогнали незваных гостей молодые парни-вожатые. Теперь с них требует возмещение материального вреда за повреждения, нанесенные автомобилю.

По данным пресс-службы УМВД по Ярославской области, инцидент произошел не на территории "Орленка", а у детского лагеря.

- За территорией учреждения был поврежден автомобиль местного жителя. Пострадавших нет. В настоящее время сотрудниками полиции все участники конфликта установлены, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Руководству детского лагеря направлена информация об устранении причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий, - прокомментировали ситуацию в полиции.