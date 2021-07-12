Под Ярославлем из-за улетевшей в кювет иномарки столкнулись две фуры

В аварии под Ярославлем пострадал водитель фуры. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Утром 11 июля на трассе М8 в Ростовском районе произошло тройное ДТП. По предварительной информации, первой в аварию попала 32-летняя женщина на «Ниссане». Автомобиль выехал в кювет и перевернулся.

Чтобы помочь пострадавшим, если они есть, остановился водитель фуры «Даф», а в это время позади него ехал такой те грузовой автомобиль. Водитель второго грузовика не успел вовремя притормозить и въехал в фуру.

- В результате ДТП госпитализирован водитель второй фуры, мужчина 1993 года рождения, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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