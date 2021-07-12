В Ярославле из-за ремонта улицы Комсомольской перенесут остановки нескольких автобусов

В Ярославле из-за начала ремонта улицы Комсомольская будут перенесены остановки некоторых автобусов. Изменения в схеме движения транспорта начнут действовать с 16 июля.

Для автобусов №4 «Улица Ярославская - Ярославль Главный», №8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - 15 МКР», №49 «Больница №2 - 15 МКР», №76 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - Ярославль Главный», маршрутного такси №71 «5 МКР - «Холодмаш» остановка «Улица Комсомольская» переносится от дома №22 по улице Комсомольская на Богоявленскую площадь;

Для автобусов №1 «Улица Волгоградская - 5 МКР», №2 «Улица Большие Полянки - ЯШЗ», №13 «5 МКР - Машприбор», №19К «Улица Гудованцева - Красная площадь», №21Б «Резинотехника - Улица Павлова», №33 «ПАТП №1 - Областная больница», №42 «15 МКР - Поселок Куйбышева», №53 «ПАТП №1 - Улица Сахарова», №56 «Поселок Прибрежный - Машприбор», №57 «Фабрика «Красный Перевал» - Улица Гудованцева», №66 «НЗКИ - Больничный городок», №68 «Улица Космонавтов - Улица Большие Полянки», №92 «Улица Павлова - ЯШЗ», троллейбуса №9 «Улица Нефтяников - ЯШЗ», маршрутных такси №84 «Поселок Куйбышева - Областная больница», №94 «Улица Чкалова - 5 МКР», №97 «14 МКР - Улица Большие Полянки» остановка «Улица Комсомольская» временно отменяется. Пассажиры, которые едут в центр города, могут выходить либо на Красной площади либо площади Волкова.

Автобусы №12 «Нижний поселок - Торговый переулок», №43 «Торговый переулок - Улица Космонавтов», №44К «Торговый переулок - Улица Автозаводская» будут высаживать пассажиров на остановке «Площадь Волкова» у дома №36 по улице Ушинского. Посадка пассажиров – на остановке «Площадь Волкова» у дома №25А по улице Первомайской.

Автобус №18 «Торговый переулок - 15 МКР» будет высаживать пассажиров на остановке «Площадь Волкова» у Знаменской башни и на остановке «Знаменская башня» у дома №3 по улице Свободы.

Троллейбусы №4 «Торговый переулок - Фабрика «Красный Перевал», №8 «Улица Волгоградская - Торговый переулок» будут ездить по сокращенной схеме до Красной площади и высаживать пассажиров на остановке «Красная площадь» у дома №3 по проспекту Октября. Посадка пассажиров - на временном остановочном пункте «Красная площадь», у дома №2 по проспекту Октября.