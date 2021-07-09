16 июля в Ярославле частично перекроют Комсомольскую улицу

На улице Комсомольская начнутся ремонтные работы на двух полосах по левой стороне. Фото: Мэрия Ярославля

16 июля в Ярославле на улице Комсомольская перекроют участок дороги от площади Волкова до Богоявленской. Начнутся ремонтные работы на двух полосах по левой стороне.

— На участке отремонтируют колодцы и инженерных коммуникаций. Одновременно начнется демонтаж и монтаж бортового камня и обустройство тротуаров. После выполнения всех работ по левой стороне улицы ремонт перейдёт на правую сторону. Все работы планируется завершить до сентября, — отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Из-за ремонта на Комсомольской введут ограничения на улице Собинова: на участке от улицы Свободы в сторону Большой Октябрьской по правой стороне запретят парковку для машин.