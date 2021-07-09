Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июля 2021 18:01

16 июля в Ярославле частично перекроют Комсомольскую улицу

Начнутся ремонтные работы
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
На улице Комсомольская начнутся ремонтные работы на двух полосах по левой стороне.

На улице Комсомольская начнутся ремонтные работы на двух полосах по левой стороне.

Фото: Мэрия Ярославля

16 июля в Ярославле на улице Комсомольская перекроют участок дороги от площади Волкова до Богоявленской. Начнутся ремонтные работы на двух полосах по левой стороне.

— На участке отремонтируют колодцы и инженерных коммуникаций. Одновременно начнется демонтаж и монтаж бортового камня и обустройство тротуаров. После выполнения всех работ по левой стороне улицы ремонт перейдёт на правую сторону. Все работы планируется завершить до сентября, — отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Из-за ремонта на Комсомольской введут ограничения на улице Собинова: на участке от улицы Свободы в сторону Большой Октябрьской по правой стороне запретят парковку для машин.