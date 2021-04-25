В Ярославле появился местный Майкл Джексон ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

24 апреля ярославцы выкладывали в соцсети видео с Московского проспекта, на котором мужчина энергично танцует что-то похожее на фирменный танец Майкла Джексона.

Танцор лавировал между машинами и они его не смущали. Один из авторов видео рассказал, что сначала местный житель выделывал трюки на правой стороне дороги, потом перелез через забор и начал мешать движению водителям, которые с Московского проспекта двигались в центр. Любопытно, что мужчина был в куртке, похожей на те, в которой ходят работники городских служб.

Помимо этого, бесстрашный артист однозначно работал на публику: когда машины стояли на светофоре и дорога была пустая, он отходил с проезжей части, но как только поток автомобилей начинал ехать, танцор тут же продолжал вихлять между несчастными водителями.

Горожане в соцсетях выдвигают множество версий по поводу того, что же заставило мужчину начать танцевать:

-Наверно, молния в голову попала!

-Оказывается, Джексон не умер. Он перебрался в Ярославль.

-Довели народ: ипотека, безработица.

-Персонаж веселый, скрашивает серые выходные.

-Шоу «Танцы» в новом формате.

-Он узнал про выходные на майские праздники просто.

-Самое смешное, что у парня талант!