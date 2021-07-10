Добрынинский мост в Ярославле планируют открыть полностью в сентябре Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Добрынинском мосту продолжается капитальный ремонт. Сейчас строители занимаются бетонированием опор.

- С середины июля начнутся работы по соединению двух сторон моста. Во второй половине сентября планируется полностью закончить устройство дорожной одежды и запустить движение автотранспорта, - пояснил мэр города Владимир Волков.

Каждый день на объекте работает около шестидесяти пяти человек и пяти единиц техники. Ремонт идет с опережением графика на месяц.

Напомним, что Добрынинский мост закроют в августе на две недели. И уже не в первый раз в строении обнаруживаются аварийные места, которые требуют полного закрытия объекта.