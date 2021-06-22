В Ярославле вновь закроют для движения Добрынинский мост

Добрынинский мост в Ярославле закроют для движения в августе Фото: Мэрия Ярославля

Добрынинский путепровод вновь закроют для движения. Об этом сегодня, 22 июня, на общегородском собрании в мэрии сообщил директор департамента дорожного хозяйства города Ярослав Овчаров.

- В августе запланировано техническое перекрытие путепровода. Срок перекрытия будет составлять около 14 дней. Это требуется, чтобы бетон набрал прочность, когда мы будем соединять две стороны путепровода, - пояснил Овчаров.

И пообещал, что о закрытии дате закрытия моста жителей уведомят заранее и представят им схему организации дорожного движения, которая сейчас разрабатывается.

Ранее Ярослав Овчаров рассказывал, что работы на Добрынинском мосту идут с опережением графика. Поэтому полностью его могут открыть для движения уже в начале осени.