В Ярославской области побит рекорд заражений COVID-19 за сутки

Диагноз коронавирус поставили 202 ярославцам Фото: Алиса ТИТКО

В Ярославской области побит суточный рекорд по заражениям коронавирусом. Как сообщил оперштаб, за последние сутки COVID-19 выявлен у 202 ярославцев. Последний раз максимум был зафиксирован в январе этого года: тогда за сутки диагноз был поставлен 193 ярославцам.

При этом по сравнению с прошлой неделей уменьшилось число госпитализированных пациентов. По данным на 2 июля, в клиниках находился 1691 человек, сегодня, 9 июля, 1659.

О ситуации с COVID-19 в Ярославской области на 9 июля читайте здесь.