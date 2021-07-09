Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 июля 2021 года: за неделю скончались 33 человека

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Всего заражений в Ярославской области: 45 318 (+202)

Умерли в Ярославской области: 747 человек (+5)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Массовые мероприятия отменены до 15 июля

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.

В Ярославской области за неделю от коронавируса скончались 33 человека. Вылечились 453 пациента. Поставлен рекорд по заражениям: впервые число зараженных за сутки превысило 200 человек.

Сейчас госпитализированы 1650 ярославцев: 1201 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 449 с типичной клиникой COVID-19. По сравнению с прошлой неделей число госпитализированных снизилось на 41 человека.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 23780;

Рыбинск – 4076;

Ростовский МР - 2465;

г.о. Переславль-Залесский- 2634;

Тутаевский МР -1576;

Ярославский МР - 1638;

Угличский МР - 1823;

Борисоглебский МР - 1133;

Некрасовский МР -1168;

Гаврилов-Ямский МР – 899;

Пошехонский МР - 677;

Рыбинский МР - 568;

Даниловский МР - 591;

Мышкинский МР - 428;

Большесельский МР - 389;

Некоузский МР - 573;

Любимский МР - 355;

Первомайский МР - 336;

Брейтовский МР – 207.