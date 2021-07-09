Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 июля 2021 года: за неделю скончались 33 человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 45 318 (+202)
Умерли в Ярославской области: 747 человек (+5)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Массовые мероприятия отменены до 15 июля
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.
В Ярославской области за неделю от коронавируса скончались 33 человека. Вылечились 453 пациента. Поставлен рекорд по заражениям: впервые число зараженных за сутки превысило 200 человек.
Сейчас госпитализированы 1650 ярославцев: 1201 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 449 с типичной клиникой COVID-19. По сравнению с прошлой неделей число госпитализированных снизилось на 41 человека.
.
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 23780;
Рыбинск – 4076;
Ростовский МР - 2465;
г.о. Переславль-Залесский- 2634;
Тутаевский МР -1576;
Ярославский МР - 1638;
Угличский МР - 1823;
Борисоглебский МР - 1133;
Некрасовский МР -1168;
Гаврилов-Ямский МР – 899;
Пошехонский МР - 677;
Рыбинский МР - 568;
Даниловский МР - 591;
Мышкинский МР - 428;
Большесельский МР - 389;
Некоузский МР - 573;
Любимский МР - 355;
Первомайский МР - 336;
Брейтовский МР – 207.