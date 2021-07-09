Транспортная реформа в Ярославле: с 14 июля вводится новое расписание автобусов Фото: Мэрия Ярославля

14 июля на смену практически всем ярославским маршруткам придут автобусы. Узнать всю информацию о движении транспорта и новом расписании движения транспорта можно на сайте «Яргортранса». https://new.yargortrans.ru/mar.php - по этой ссылке.

- Мы дополнили информацию на сайте «Яргортранс». Теперь жители имеют возможность ознакомиться с расписанием автобусов в рабочие дни. Напомню, что уже 14 июля у нас произойдет замена маршрутных такси автобусами регулируемого сектора перевозок. Будут открыты новые маршруты по регулируемым тарифам, а также изменятся количество и класс транспортных средств, — рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Кроме того, до 13 июля ярославцы, которые пользуются проездными билетами, должны их обменять на документы нового образца. Сделать это можно в Центральной кассе по адресу: Ярославль, улица Советская, 64. Режим работы кассы с 07:30 до 19:00 ежедневно без перерыва на обед.