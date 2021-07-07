Ярославцам напомнили о необходимости поменять проездные билеты на новые

Проездные старого образца нужно сменить на новые. ФОТО: МУП ГПТ "Яргортранс"

Ярославцев, которые пользуются школьными, студенческими и обычными проездными предупредили о необходимости сменить их на документ нового образца. Это касается и многодетных семей.

- Проверьте срок окончания вашего проездного, он указан в чеке. Если срок окончания 14 июля или позже, то вам необходимо до 13 июля включительно получить проездной билет нового образца, - сообщили в МУП ГПТ "Яргортранс".

Поменять документы можно в Центральной кассе по адресу: Ярославль, улица Советская, 64. Режим работы кассы с 07:30 до 19:00 ежедневно без перерыва на обед.

Замена производится только по городским проездным билетам, это не распространяется на социальные транспортные карты. В действии социальных проездных ничего не меняется.