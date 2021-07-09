В Ярославле нашли возможных виновных в вырубке столетних сосен в Воздвиженском бору

Бор является особо охраняемым памятником природы Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле, возможно, нашли виновных в вырубке сосен в Воздвиженском бору, который является особо охраняемым памятником природы. О незаконной вырубке в полицию сообщили жители Резинотехники. Контролирующие органы нашли организацию, которая пригнала в бор тяжелую технику.

Как сообщил агентству REGNUM глава Заволжского района Андрей Мамонтов, рабочие демонтировали старую трубу, которая ранее снабжала водой завод «Резинотехника».

- Мы данные передали, полицию вызвали, были специалисты департамента городского хозяйства, природоохранная прокуратура. Все надзорные органы сейчас разбираются в правдоподобности данных фактов, - пояснил Андрей Мамонтов.

Если выяснится, что компания работала без соответствующего разрешения, то ей грозит штраф. Возможно, и уголовное дело.