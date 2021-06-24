Жалобы горожан дошли до мэрии: в Ярославле выясняют причины загрязнения Пятовского ручья Фото: Мэрия Ярославля

О загрязнении Пятовского ручья в Ярославле КП-Ярославль писала уже неоднократно. Сегодня, 24 июня, представители территориальной администрации Кировского и Ленинского районов, ДГХ мэрии города Ярославля, а также департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области совместно с местными жителями находились около остановки «Лодочная», где ранее были замечены участки загрязнения.

- Проблема началась ещё в начале весны. Мы с коллегами неоднократно выезжали на место, проходили вдоль ручья. Представители комитета общественного самоуправления поселка Кармановский очень обеспокоены едким запахом, который здесь присутствует. Специалисты природоохранных органов взяли пробы воды. Результаты показали, что в ручей идет сброс бытовых стоков, — пояснил глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Местные жители говорят, что из-за непонятных сбросов, в месте, где Пятовский ручей впадает в Которосль, они обнаружили мертвую рыбу.

Председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды Александр Прибылов отметил, что для выяснения причины загрязнения будут подняты архивные документы. Все необходимые меры примут после обнаружения источника сброса.

28 июня комиссия еще раз поедет на место загрязнения и примет решение по устранению данной проблемы.