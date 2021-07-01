В Ярославле ночью сгорел «Порше Кайен»

Машина сгорела ночью. ФОТО: группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле на улице Рыбинская у дома №9 сгорел «Порше Кайен». По словам очевидцев, сначала загорелся мотор, потом огонь охватил салон. Судя по фотографиям, дорогой автомобиль уже вряд ли подлежит восстановлению.

Экспертам предстоит выяснить, с чем связан пожар: было это самовозгорание из-за технической неисправности или поджог. Ярославцы в соцсетях склоняются ко второй версии:

- Такую красоту уничтожили. Такое чувство, что люди злорадствуют. Печально.

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