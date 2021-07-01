В Ярославской области столкнулись бензовоз и экскаватор

Авария произошла в Ростовском районе. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ростовском районе вчера, 30 июня, столкнулись бензовоз и экскаватор-погрузчик. К счастью, бензовоз шел пустой, иначе ДТП могло закончиться с куда более серьезными последствиями. Вчера, пострадала только техника, водители отделались испугом.

- За рулем бензовоза находился мужчина 1980 года рождения, экскаватором управлял мужчина 1992 года рождения, - рассказали о водителях в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – Двигались машины в попутном направлении.

По словам очевидцев, скорее всего, один из водителей отвлекся и «догнал» большегруз, который шел впереди. Тяжелая техника сразу же перегородила дорогу, из-за чего образовалась огромная пробка.