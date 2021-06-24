Глава депздрава помог ярославцу, который упал в обморок на солнцепеке

Ярославец упал в обморок из-за жары. Фото: группа ВКонтакте "Жесть Ярославль"

Резкое потепление не проходит бесследно для Ярославля. Всю неделю термометр показывает +35 градусов. Многим ярославцам тяжело переносить сильную жару, поэтому у некоторых жителей начались проблемы со здоровьем: головокружение, тошнота, упадок сил и даже обмороки. Как защитить себя от солнечного удара можно прочитать здесь.

Вчера, 24 июня, на солнцепеке перегрелся молодой мужчина. Он потерял сознание прямо перед входом в ярославский департамент здравоохранения.

На помощь к пострадавшему подоспел директор департамента Василий Тубашов, который как раз выходил с работы. Мужчине оказали первую помощь и вызвали "Скорую".

- Погода бьет все рекорды. От жары люди падают прямо на дороге. Берегите себя, - пишут жители в группе "Жесть Ярославской области".