На улице +35: как уберечься от солнечного и теплового ударов?

От солнечного и теплового ударов нужно защищать и братьев наших меньших Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области стоит сильная, практически аномальная для наших краев жара. Региональное МЧС уже предупредило ярославцев: температура +35-+37 продержится как минимум до 25 июня.

Как снизить риски получения теплового и солнечного ударов, рассказали спасатели. Чрезмерное пребывание на солнце вредно всем, особенно легко и быстро перегреваются старики и дети, а тепловой удар развивается очень быстро. «Помогает» этому не только высокая температура и влажность, но и слишком плотная, плохо пропускающая воздух одежда, физические нагрузки, употребление алкоголя.

Первые признаки теплового удара:

- головная боль,

- тошнота,

- слабость,

- головокружение,

- бывает рвота, сухость во рту, сильная жажда, лицо становится багровым,

- может участиться пульс,

- могут появиться неприятные ощущения в области сердца.

- При легкой форме удара температура тела может повышаться до 37,5, при более тяжелой – до 39-41. В тяжелых случаях при тепловом и солнечной ударах человек теряет сознание, может произойти остановка дыхания и сердца, - предупредили в МЧС.

Первая медицинская помощь при солнечном и тепловом ударах:

- уложите пострадавшего в тень, в прохладном месте так, чтобы голова находилась на одном уровне с туловищем;

- смочите лицо холодной водой, оботрите тело мокрым полотенцем, положите на лоб холод (например, пакет со льдом или холодные примочки);

- если человек в сознании, можно напоить его холодной водой, лучше подсоленной (половина чайной ложки на стакан воды);

- время от времени следует давать пострадавшему нюхать нашатырный спирт, смочив им кусочек ватки; при этом нужно следить, чтобы капли спирта не попали на лицо;

- если человек находится в бессознательном состоянии, не дышит, у него не прощупывается пульс, необходимо сразу же начать делать ему искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.

Правила безопасности при жаркой погоде:

- в жаркие дни при большой влажности лучше выходить на открытый воздух до 10-11 часов дня, позже возможно пребывание в зеленой зоне в тени деревьев,

- надевайте головной убор,

- одежда должна быть легкой, свободной, хорошо пропускающей воздух,

- лучше основной прием пищи перенести на вечерние часы, ограничить прием жирной и белковой еды,

- не следует употреблять спиртные напитки,

- важно соблюдать правильный питьевой режим: неограниченное, беспорядочное питье не только не утоляет жажды, но и перегружает сердце; лучше вместо воды пить подкисленный или подслащенный чай, квас, соки, рисовый или вишневый отвар,

- не следует пользоваться большим количеством косметических средств и кремов, так как они препятствуют нормальному функционированию кожных покровов,

- загорать можно под тентом, при этом продолжительность солнечных ванн под рассеянными и отраженными лучами может быть в два-три раза больше, чем при прямой солнечной радиации;

- после солнечной ванны полезно принять душ, сделать влажное обтирание или искупаться, отдохнув предварительно в тени;

- не загорайте на голодный желудок и сразу после еды: солнечные ванны рекомендуется принимать через час-полтора после приема пищи.

Если понадобится помощь спасателей, их можно вызвать по номерам 01 (со стационарного телефона) и 112 (единый для набора со всех операторов мобильной связи).