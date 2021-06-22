В Ярославле «скорые» выстроились в очередь у ковидного госпиталя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не смотря на то, что в Ярославской области продолжается вакцинация от коронавируса, рост заболеваемости резко начал расти, как и по всей стране. Всего с начала пандемии в регионе заразились 42 900 человек, еще 95 – конкретно сегодня. И сегодня же у госпиталя ветеранов, который сейчас переоборудован под COVID-пациентов, выстроилась длинная очередь из машин скорой помощи.

- Пациенты первоначально доставляются в госпиталь на КТ-исследование. На одного пациента необходимо 30–40 минут, поэтому у госпиталя образовывается очередь. Если после КТ у человека есть показания к госпитализации, то его доставляют в больницу, согласно маршрутизации. В настоящее время 13 больниц региона принимают пациентов с коронавирусом и подозрением на него, - сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Напоминаем что, в городе помимо основных пунктов вакцинации, открыты еще и передвижные пункты, где можно сделать прививку без предварительной записи.