В торговом центре Ярославля возобновят вакцинацию от COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле выездной пункт вакцинации в ТЦ «РИО» возобновляет свою работу. 23 и 24 июня, а затем с понедельника по четверг, всех желающих будут прививать от COVID-19 специалисты клинической больницы №9. Процедуру можно пройти с 17.00 до 19.00.

Также свою работу продолжает выездной пункт вакцинации в ТРК «Вернисаж». На прививку можно подойти в любой день, включая выходные, с 15:00 до 20:00.

Напоминаем, что с собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

- По данным федерального регистра вакцинированных всего прошли вакцинацию (1 этап) – 143 201 человек - 89,0% от количества поступившей вакцины. Из них завершена вакцинация (2-й этап) 120 986 человек – 75,2% от количества поступившей вакцины, - сообщили в правительстве Ярославской области.