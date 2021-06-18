Следователи рассказали об обстоятельствах гибели мальчика на Волге в Рыбинске

10-летний ребенок утонул 17 июня Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летнего школьника. Мальчик утонул в Волге.

- По данным следствия, мальчик с двумя друзьями без сопровождения взрослых, вечером отправился купаться на необорудованную для отдыха прибрежную территорию Волги. В ходе купания он не справился с течением и утонул. Его друга, который также начал тонуть, успел спасти случайный очевидец, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Тело утонувшего мальчика пока не нашли. А следователи будут не только точно устанавливать все обстоятельства смерти ребенка, но и дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственных за его безопасность.

Следователи еще раз напоминают, что любой водоем — это место повышенной опасности. Если анализировать случаи происшествий с детьми, то чаще всего на воде гибнут дети, оставленные без присмотра взрослыми, не умеющие плавать и не соблюдающие правила безопасности.

- Среди причин - и недостаточное внимание к проблемам предупреждения детской смертности на воде со стороны должностных лиц, недостатки организации детского отдыха и необходимого присмотра со стороны родителей, педагогов, в обязанности которых входит контроль за поведением детей и их досугом, - считают в региональном СКР.