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Общество12 июня 2021 15:17

Пляжи Ярославля признали пригодными для купания

Купальный сезон стартует 15 июня
Полина Вачнадзе
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Купальный сезон стартует 15 июня

Купальный сезон стартует 15 июня

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Впервые за несколько лет пляжи Ярославля специалисты признали пригодными для купания. Добро, как сообщает МК-Ярославль, дали специалисты регионального МЧС и Роспотребнадзора.

Качество воды Волги, состояние самих пляжей, а также готовность спасателей к открытию сезона вполне устроили проверяющих.

Купальный сезон в Ярославской области в этом году стартует 15 июня. В регионе будет открыто 38 официальных пляжей. На них будут вывешивать флаги: по их цвету ярославцы будут определять, можно здесь купаться или нет.