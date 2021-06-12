Пляжи Ярославля признали пригодными для купания

Купальный сезон стартует 15 июня Фото: Алена МАРТЫНОВА

Впервые за несколько лет пляжи Ярославля специалисты признали пригодными для купания. Добро, как сообщает МК-Ярославль, дали специалисты регионального МЧС и Роспотребнадзора.

Качество воды Волги, состояние самих пляжей, а также готовность спасателей к открытию сезона вполне устроили проверяющих.

Купальный сезон в Ярославской области в этом году стартует 15 июня. В регионе будет открыто 38 официальных пляжей. На них будут вывешивать флаги: по их цвету ярославцы будут определять, можно здесь купаться или нет.