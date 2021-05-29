К купальному сезону в Ярославской области откроют 38 пляжей Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Ярославской области в купальный сезон будут работать 38 официальных пляжей, сообщили в правительстве региона. Три из них откроют дополнительно. Их оборудуют на Волге в Ярославле в районе Коровников, Павловской рощи и напротив Нарского.

Перед началом купального сезона пляжи оборудуют всем необходимым: установят туалетные кабины и кабины для переодевания, урны для мусора. Перед началом купального сезона дно реки и территорию пляжей обследуют, уберут весь мусор, крупные камни и коряги, о которые могут пораниться люди.

Но не стоит забывать, что перед началом купального сезона на всех пляжах специалисты должны проверить качество воды. Если она не будет соответствовать санитарным нормам, купаться в таких водоемах запретят.

- Запрещенные места обозначат предупреждающими знаками. Соблюдение правил будут контролировать патрульные группы с участием представителей МВД и органов местного самоуправления. Нарушителям грозит штраф, пояснили в правительстве области.